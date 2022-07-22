Глава ядерного ведомства ООН: Иранская программа развивается очень быстро

На фоне зашедших в тупик ядерных переговоров в Вене о возвращении к недействующей ядерной сделке 2015 года Иран наращивает обогащение урана с помощью новых, более совершенных центрифуг.

Глава Международного агентства по атомной энергии предупредил в пятницу, что ядерная программа Ирана «продвигается очень быстро, и у нас очень мало видимости».

Рафаэль Гросси сказал, что ядерный проект Тегерана «вырос чрезвычайно, намного больше, чем это было в 2015 году. Это рост не только количественный, но и качественный, в том числе по уровню обогащения».

Глава ядерного наблюдательного совета добавил: «Это не означает, что Иран создает ядерное оружие, но ни одна страна, не имеющая военных проектов, не обогащает ураны на таком уровне — 60 процентов».

В прошлом месяце МАГАТЭ сообщило, что у Ирана есть 43 килограмма урана, обогащенного до 60% чистоты. Эксперты предупреждают, что этого расщепляющегося материала достаточно для одного ядерного оружия, если Иран решит его создать.

Ранее Курсор писал, что в США заявили, что россияне дважды посещали Иран для осмотра боевых беспилотников. В США не раз говорили о том, что Иран готовится передать россии свои ударные беспилотники. Однако в Тегеране это отрицают.

Кроме этого, в Сирии начали обучать россиян работе с БПЛА для войны в Украине. По информации, полученной США, Иран не только готов поставить россии флот атакующих беспилотников, но и обучить их использованию в войне против Украины.

Стало известно, какие именно БПЛА Иран предлагал россии: обнародованы спутниковые снимки. США благодаря спутниковым снимкам «зафиксировали», какие именно беспилотники предлагала россии иранская «оборонка».