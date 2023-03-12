Главарь «вагнеровцев» собрался заменить Зеленского: как отрегировали в Украине

В связи со словами евгения пригожина*, главаря боевиков ЧВК вагнера, о его желании стать президентом Украины, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов высказал свою позицию по этому вопросу. Он назвал заявление пригожина странным и неуместным для человека со здравым умом. Данилов также подчеркнул, что участие пригожина в президентской гонке в Украине невозможно.

Секретарь СНБО рассказал об оккупации Украины и убийствах граждан, оставляя без ответа вопрос о том, какую роль играет пригожин в этом конфликте. Однако он подчеркнул, что его «участие» в президентской гонке никак не может произойти.

В заключение Данилов подчеркнул, что никто не позволит пригожину участвовать в выборах на пост президента Украины. Он также призвал украинцев не обращать внимания на подобные заявления, а сконцентрироваться на настоящих проблемах страны и бороться за ее независимость и безопасность.

Курсор писал ранее, что «вагнеровец» пригожин выразил планы стать президентом Украины.

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Еще напомним, что экс-руководитель телеканала «rt россия» антон красовский устроил истерику в самолете и оскорблял пассажиров. Отмечается, что бывший медийшик «вел себя по-хамски», а после жалоб пассажиров «только усилил свое звездное поведение».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.