Главарь «вагнеровцев» заявил о взятии еще одного населенного пункта в Украине

Евгений пригожин*, основатель российской группы Вагнера, заявил в воскресенье, что наемники захватили село Красная Гора на северной окраине города Бахмут в Донецкой области Украины.
Тем временем Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженными силами Украины, заявил, что силы Украины держат оборону вдоль линии фронта в Донецке, в том числе в районе осажденного города Бахмут. Самые ожесточенные бои идут за города Угледар и Марьинка.
Он сказал, что россия ежедневно совершает около 50 обстрелов в Донецкой области, регионе на юго-востоке Украины, который москва пытается полностью оккупировать.
«В районе Угледар и Марьинка продолжаются ожесточенные бои», — сообщил Залужный в Telegram-сообщении после разговора с американским генералом Марком Милли.
«Надежно держим оборону. На некоторых участках фронта нам удалось вернуть ранее утраченные позиции и закрепиться», — сказал он.
Названия населенных пунктов Залужный не уточнил. Он добавил, что Украина продолжает удерживать Бахмут, пытаясь «стабилизировать» линию фронта вокруг города.
Читайте также:россияне планируют повторить «крымский сценарий» в Косово — президент страны.
Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать территорию Украины, но делают это с паузами, поскольку испытывают дефицит боеприпасов и ищут советские снаряды по всему миру.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.