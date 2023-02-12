Главарь «вагнеровцев» заявил о взятии еще одного населенного пункта в Украине

Пригожин заявил, что российские войска взяли Красную Гору к северу от Бахмута.

Евгений пригожин*, основатель российской группы Вагнера, заявил в воскресенье, что наемники захватили село Красная Гора на северной окраине города Бахмут в Донецкой области Украины.

Тем временем Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженными силами Украины, заявил, что силы Украины держат оборону вдоль линии фронта в Донецке, в том числе в районе осажденного города Бахмут. Самые ожесточенные бои идут за города Угледар и Марьинка.

Он сказал, что россия ежедневно совершает около 50 обстрелов в Донецкой области, регионе на юго-востоке Украины, который москва пытается полностью оккупировать.

«В районе Угледар и Марьинка продолжаются ожесточенные бои», — сообщил Залужный в Telegram-сообщении после разговора с американским генералом Марком Милли.

«Надежно держим оборону. На некоторых участках фронта нам удалось вернуть ранее утраченные позиции и закрепиться», — сказал он.

Названия населенных пунктов Залужный не уточнил. Он добавил, что Украина продолжает удерживать Бахмут, пытаясь «стабилизировать» линию фронта вокруг города.

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Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать территорию Украины, но делают это с паузами, поскольку испытывают дефицит боеприпасов и ищут советские снаряды по всему миру.