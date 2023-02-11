Россияне планируют повторить «крымский сценарий» в Косово — президент страны

По словам Вьосы Османи, контрабанда оружия в республику длится уже не менее полугода, «это полная копия, та же схема».

Наемники российской частной военной компании «вагнера»* сотрудничают с армией Сербии и тайно поставляют оружие и обмундирование без опознавательных знаков в Косово.

Об этом заявила президент Косово Вьоса Османи, сообщает портал sprotyv.info.

По словам Османи, Белград может попытаться осуществить «гибридную операцию» по возвращению контроля над Приштиной на подобие той, что провела россия по аннексии Крыма в 2014 году.

Как заявила президент Косово, контрабанда оружия в республику длится уже не менее полугода.

«Они привозят оружие и обмундирование, но формально не являются частью сербской армии. Сербия хочет добиться своей цели, не называя это военной операцией», — считает Османи.

Она отметила, что «то, что сделал путин в 2014 году, это полная копия, та же схема».

«Путин сначала использовал россиян, которые там жили, затем он организовывал всяческие операции под чужим флагом, а затем ссылал военизированные группы. Есть явные доказательства того, что сербские военизированные группы планируют и организуют это», — утверждает политик.

Как сообщал Курсор, украинские пограничники в битве за Бахмут сбили российский самолет, предположительно штурмовик Су-25. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

«Воздушную цель, предположительно штурмовик Су-25, уничтожил расчет ПЗРК пограничного подразделения. От попадания ракеты «птичка» задымилась и стала снижаться. Самолет разбился, катапультирование пилота наши защитники не увидели», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже второй подтвержденный реактивник, уничтоженный украинскими пограничниками за неделю.

Курсор писал ранее, что Украина пока не переносила войну на сторону врага, но меры кремля заставляют задуматься. Украинские военные обещают, что в 2023 году в рф будет еще больше взрывов и неожиданных «воспламенений».

Еще мы писали, что российская федерация не оставляет попыток захватить новые украинские территории, но наступательного потенциала у нее не хватает, поэтому оккупанты занимают оборонительные позиции.

Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать территорию Украины, но делают это с паузами, поскольку испытывают дефицит боеприпасов и ищут советские снаряды по всему миру.