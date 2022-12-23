Главнокомандующий ВСУ отметил Хануку с главным раввином Украины: обнародовано фото

Валерий Залужный встретился с раввином Моше Асманом. «Пятый день Хануки — день особенных чудес», — написал раввин, показав фото с Залужным.

Главный раввин Украины сообщил, что главнокомандующий ВСУ присоединился к празнованию Хануки. Раввин Моше Асман опубликовал соответствующее фото, на котором он и Валерий Залужный держат в руках менору.

«Пятый день Хануки — день особенных чудес», — написал раввин Асман.



Украинцы распространили это фото в твиттере, шутя, что снимок «вызовет у россиян самосожжение», делая отсылку к заявлениям рф* о том, что ВСУ — нацисты, и это фото буквально развенчивает пропаганду россиян.

Отметим, чтот глава рф путин и российские пропагандисты постоянно распространяют ложную информацию об «украинских нацистах».

В своей речи незадолго до того, как рф начала вторжение в Украину в конце февраля, путин говорил о том, что россии необходимо «денацифицировать» Украину. Так называемая денацификация — исторический термин, связанный с политикой победивших союзных держав в отношении нацистской Германии после Второй мировой войны. Они хотели избавить страну от нацистского влияния и отстранить от должностей тех, кто связан с этой идеологией.

Отметим, что это не первый раз, когда Залужный встретился с главным раввином Украины. Ранее мы писали, что главный раввин Украины благословил главкомандующего ВСУ на победу в войне.

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