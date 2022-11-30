Главу Центрального совета евреев Германии переизбрали

Президента Центрального совета евреев Германии Йозефа Шустера избрали на третий срок на заседании совета во Франкфурте-на-Майне, а также там избрали новое правление.

Об этом сообщает Arutz Shewa.

Шустер является врачом и возглавляет Совет с 2014 года. После своего избрания он сказал, что будет работать над социальными проблемами и бороться с предрассудками, которые царят в обществе.

«Во время моего третьего президентского срока я хотел бы больше сосредоточиться на положительных элементах иудаизма в Германии. Мы не всегда хотим быть моральными увещевателями, а хотим найти ответы на социальные вопросы нашего времени и, таким образом, также разрушить предрассудки», — сказал он.

Президент совета признался, что дополнительно хочет сосредоточиться на открытии Еврейской академии Центрального совета во Франкфурте-на-Майне, запланированном на весну 2024 года.

«Для меня это также постоянное развитие работы внутри еврейской общины. В этом отношении я очень рад, что после долгих обсуждений мы смогли ввести новую юрисдикцию для сообществ, и я благодарю делегатов заседаний Совета за поддержку этой реформы», ‒ добавил Шустер.

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