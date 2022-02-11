Коронавирус у беременных: ученые предупредили о том, что болезнь может убить нерожденного ребенка

Во время исследования ученые из 12 стран, включая США, проанализировали плаценту и аутопсийную ткань 64 мертворожденных и четырех новорожденных, умерших вскоре после рождения.

Ученые из международной группы заявили, что коронавирус может негативно повлиять на развитие плода, если им заразится беременная женщина. Более того, из-за болезни риск мертворождения возрастает в два раза.

Как рассказал патологоанатом из Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета Джеффри Гольдштейн, коронавирус повреждает плаценту, а не инфицирует плод.

А вот его коллега Дэвид Шварц из Атланты, США, другие похожие инфекции также могут проникать в плаценту, вызывая мертворождение.

Предполагается, что вирус достигает плаценты через кровоток. Он прикрепляется к восприимчивым клеткам и вызывает отложения белка и необычную форму воспаления, которое блокирует циркуляцию кислорода. Из-за этого ребенку становится нечем дышать.

Ранее Курсор сообщал, что врач сообщил, что нужно делать в первую очередь при заражении штаммом Омикрон.

Также мы писали, что израильские ученые выяснили, влияет ли вакцинация от коронавируса на ход беременности.

Еще напомним, что врач рассказала, какие витамины необходимо принимать при Омикроне.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.