В Европе расследуют заявление о том, что бустерная прививка нарушает менструальный цикл у женщин

Комитет по оценке рисков фармаконадзора при Европейском агентстве лекарственных средств собирается рассмотреть тревожные данные о сбоях менструального цикла у женщин после получения третьей прививки от коронавируса. речь идет о вакцинации препаратом производства Pfizer/BioNTech и Moderna.

Ученые и эксперты ведомства проведут оценку тех данных, которые имеются сегодня. Среди них будут отчеты пациентов, а также сотрудников больниц. Кроме того, будут проанализированы результаты клинических испытаний, а также опубликованная литература по этому поводу.

Кроме того, в агентстве сообщили на данный момент еще неизвестно, если ли связь между нарушением менструального цикла и бустерной прививкой от коронавируса.

Стоит отметить, что Европейское агентство лекарственных средств занимается проверкой лекарственных препаратов на соответствие тем нормам, которые изложены в «Европейской фармакопее».

Напомним, что в минздраве Израиля уже внесли в число побочных эффектов третьей, бустерной, дозы вакцины Pfizer входит сбой менструального цикла.

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