В Европе расследуют заявление о том, что бустерная прививка нарушает менструальный цикл у женщин

Ученые и эксперты ведомства проведут оценку тех данных, которые имеются сегодня. Среди них будут отчеты пациентов, а также сотрудников больниц. Кроме того, будут проанализированы результаты клинических испытаний, а также опубликованная литература по этому поводу.
Кроме того, в агентстве сообщили на данный момент еще неизвестно, если ли связь между нарушением менструального цикла и бустерной прививкой от коронавируса.
Стоит отметить, что Европейское агентство лекарственных средств занимается проверкой лекарственных препаратов на соответствие тем нормам, которые изложены в «Европейской фармакопее».
Напомним, что в минздраве Израиля уже внесли в число побочных эффектов третьей, бустерной, дозы вакцины Pfizer входит сбой менструального цикла.
Ранее Курсор сообщал, что израильские ученые рассказали о связи иммунитета от коронавируса и лишнего веса.
Кроме того, мы писали, что штамм Омикрон может повлиять на мужское здоровье.
Еще напомним, что COVID-19 значительно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
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