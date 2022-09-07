Хиллари Клинтон рассказала, будет ли снова баллотироваться в президенты

«Я сделаю все возможное, чтобы у нас был президент, который уважает нашу демократию и верховенство закона и поддерживает наши институты», — сказала она.

В интервью CBS News бывший госсекретарь и кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что не планирует снова баллотироваться в президенты после поражения от бывшего президента Трампа в 2016 году. Однако Клинтон заявила, что планирует сделать все, что в ее силах, «чтобы будущие президенты защищали демократические принципы».

На вопрос ведущей и управляющего редактора CBS Evening News Норы О’Доннелл, рассматривает ли она возможность когда-нибудь снова баллотироваться в президенты, Клинтон ответила: «Нет, нет».

«Но я сделаю все возможное, чтобы у нас был президент, который уважает нашу демократию и верховенство закона и поддерживает наши институты», — добавила она.

По ее словам, если Трамп снова баллотируется, «он должен потерпеть сокрушительное поражение».

«Это должно начаться в Республиканской партии, — добавила она. — Вырастите позвоночник. Противостаньте ему […] И, не дай Бог, если он получит номинацию, его нужно будет победить и отправить обратно в Мар-а-Лаго».

Ранее Курсоп писал, что агенты ФБР, которые проводили обыск в резиденции и частном клубе бывшего президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго в августе, обнаружили документ, описывающий военную оборону иностранного правительства, в том числе и его ядерный потенциал.