Ученые изобрели рубашку, которая увеличивает силу

Искусственная мускулатура уже прошла испытания на двенадцати добровольцах, которые должны были с помощью рубашки двигать руками и поднимать предметы.

Инженеры из Лаборатории сенсорных моторных систем ETH Zurich смогли создать искусственную мускулатуру из ткани. Аппарат называется Myoshirt, который работает как рубашка – его просто надо надеть. Технология предназначена для людей с ограниченными возможностями. Она повышает силу и выносливость на 60 процентов.

О новом изобретении написали на сайте Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе.

Работает рубашка так: датчики, расположенные в ткани, отправляют данные интеллектуальному алгоритму. Алгоритм распознает, какое именно движение хочет совершить хозяин и какое для этого нужно усилие.

Разработчики уверяют, что пользователь всегда держит ситуацию под своим контролем. Поддержка продиктована его собственными движениями. Рубашка «выключается» легко, сделать это можно в любой момент.

Ранее наш сайт сообщал, что израильские ученые разработали материал, восстанавливающий нервную ткань электроимпульсами. Израильские исследователи сообщили об изобретении материала, ускоряющего регенерацию поврежденных нервов с помощью электричества. Ультратонкий материал можно наложить на поврежденные нервные ткани на ране и подключить электричество, преобразуемое из света.

Кроме того, Курсор писал, что в Израиле разрабатывают цифровой Железный купол.

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