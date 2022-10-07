Хуситы угрожают Израилю, ОАЭ и Саудовской Аравии

Хуситы снова начинают угрожать на фоне роста напряженности в отношениях между Израилем и Ливаном.

Высокопоставленный чиновник хуситов предупредил, что группировка продолжает угрожать Саудовской Аравии и ОАЭ и намекает на то, что она планирует нападения на силы США в регионе и Израиль, сообщает The Jerusalem Post.

Мохаммед аль-Атифи, называющий себя генерал-майором и министром обороны группы, недавно сделал комментарии, и на этой неделе они были повторены через проиранский канал «Аль-Маядин».

Комментарии прозвучали после истечения срока прекращения огня между поддерживаемыми Ираном хуситами и поддерживаемым Саудовской Аравией правительством Йемена. Комментарии были также опубликованы в новостном агентстве Saba в Йемене.

Хуситы заявили, что без колебаний будут бомбить «чувствительные цели». Это может относиться к нефтяным установкам. В прошлом Иран нацеливался на Абкайк в Саудовской Аравии. Кроме того, хуситы в прошлом нацеливались и на ОАЭ. Поэтому ОАЭ приобретают больше средств ПВО, в том числе американскую систему THAAD.

Агентство Reuters также сообщило в сентябре, что ОАЭ стремятся приобрести систему Spyder, произведенную израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems. Саудовская Аравия приобретает больше ракет ПВО для системы Patriot, а недавно США одобрили продажу системы ПВО NASAMS Кувейту. Тем временем Израиль продвигается вперед, создавая лазерную систему ПВО для своей системы «Железный купол».

Именно в этом контексте Йемен продолжает угрожать региону. Генерал-майор Аль-Атифи сказал, что хуситы заставят «крики и вопли агрессоров достичь наибольшей степени… нет никаких красных линий или препятствий, которые встанут на пути наших ракет и беспилотников с земли, моря и воздуха».

Хуситы открыто заявляют, что они будут нацеливаться на районы в «глубинах Саудовской Аравии и ОАЭ, а также на их жизненно важные военные и экономические объекты, но далеко за их пределами». Хуситы предупредили, что страны региона «стремились к размещению иностранных военных баз вблизи источников нефти и газа, морских и воздушных портов в оккупированных йеменских мухафазах, чтобы грабить и истощать богатства народа Йемена».

Похоже, это комментарий, направленный против США и Израиля, включая недавние военно-морские учения в Красном море при поддержке США.

«Угрозы со стороны Запада и сионистов в территориальных водах Йемена — это вопиющая военная интервенция. Республика Йемен, чей адрес — столица Сана и законность йеменского народа, решительно противостоит этим угрозам в соответствии с содержанием и текстами признанных международных законов», — заявил чиновник.

В статье в «Аль-Маядин» цитируются другие официальные лица хуситов, которые говорят, что у страны есть «самолеты», а у движения теперь есть «военно-морские ракеты». В заявлении говорится что они «будут играть эффективную роль в разрешении битвы в случае, если осада не будет снята».

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