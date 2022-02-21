Илон Маск показал, как выглядит корабль Starship со всех сторон

Основатель компании SpaceX показал в сети видеоролик, в котором со всех сторон продемонстрирована башня Launch and catch tower с роботизированными манипуляторами под названием «Мехазилла».

Известный предприниматель и миллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети Twitter видео, на котором можно увидеть космическую ракету Starship. Речь идет о прототипе корабля под номером 20. На данный момент прототип снят с ракеты носителя, поскольку в компании проводят испытания «Мехазиллы».

Launch and catch tower at Starbase destacking Starship pic.twitter.com/LQPKrzbNAt — SpaceX (@SpaceX) February 19, 2022

«Мехазилла» — это специальный механизм с манипулятором, который нужен для того, чтобы ловить ракеты во время посадки, а затем устанавливать их на место для будущих запусков. Испытания подразумевают разъединения и установку корабля на ракету.

Кроме того, компания уже ожидает получение разрешения для первого орбитального запуска корабля.

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