Иран вызвал «на ковер» поверенного Украины в Тегеране из-за комментариев после атаки БПЛА

Накануне в Киеве заявили, что «от последствий войны против Украины не уберегутся ни ее авторы, ни соучастники».

Иран вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране из-за комментариев по поводу удара БПЛА по военному заводу в центральной иранской провинции Исфахан.

Об этом сообщает Al Arabiya.

Отмечается, что вызов связан с атаками по иранским объектам в ночь на воскресенье, 29 января. Удары беспилотниками произошли на фоне напряженности между Ираном и Западом из-за ядерной деятельности Тегерана и их поставки оружия россии*.

Как известно, накануне советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал взрывы в Иране. Он написал, что от последствий войны против Украины не уберегутся ни ее авторы, ни соучастники.

“Логика войны – неумолимая и убийственная. И выставляет жесткие счета авторам и соучастникам. Взрывная ночь в Иране: производство дронов и ракет, нефтепереработка. Украина же предупреждала», – прокомментировал Подоляк.

Как сообщал Курсор, несмотря на заявления Ирана, атака беспилотников на Иран в Исфахане имела огромный успех, свидетельствуют данные западных разведывательных источников.

Ранее Курсор сообщал про атаку на Иран: горят нефтеперерабатывающие заводы.

Позже стало известно, что Иран угрожает Израилю после взрывов на военных объектах. Иранские СМИ, связанные с Корпусом стражей исламской революции, обвинили Израиль во взрыве на военном объекте в Исфахане.

Также мы писали, что в США отреагировали на масштабный удар по Ирану.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!