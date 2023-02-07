Иран подтвердил наличие новой подземной авиабазы для истребителей

В Иране заявили, что база является «одной из важнейших военно-воздушных баз» и будет играть большую роль в оперативной деятельности.

В Иране рассказали о новой подземной авиабазе, где смогут размещать истребители, оснащенные крылатыми ракетами большой дальности.

Об этом информирует 7канал.

На церемонии открытия военной базы присутствовали начальник штаба вооруженных сил генерал-майор Мохаммад Багери и командующий армией генерал-майор Абролрахим Мусави. Также отметились другие представители иранского командования.

В Иране заявили, что авиабаза способна принимать и дислоцировать различные типы истребителей и бомбардировщиков, а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

По сообщению информационного агентства IRNA, новая база получила название «Окаб 44» («Орёл 44»).

Это одна из нескольких подземных авиабаз такого рода, которые были построены по всей стране за последние годы для иранских ВВС. По заявлениям, база является «одной из важнейших военно-воздушных баз» и будет играть большую роль в оперативной деятельности.

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