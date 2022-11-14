Иран приговорил к смертной казни первого участника антиправительственных протестов

Революционный суд Ирана приговорил к смертной казни участника антиправительственного протеста и приговорил к тюремному заключению еще пятерых, сообщают государственные СМИ республики.

Постановление, вероятно, знаменует собой первый смертный приговор в судебных процессах над лицами, арестованными за участие в протестах, охвативших Иран в последние недели, с требованием положить конец правлению духовенства.

Mizan, новостной веб-сайт, связанный с судебной системой Ирана, сообщает, что смертный приговор был вынесен сразу после обвинений в том, что протестующий поджег правительственное здание. Пять тюремных сроков варьируются от пяти до 10 лет, учитывая различные предполагаемые нарушения национальной безопасности и общественного порядка.

Mizan сообщает, что разные отделения Революционного суда вынесли вердикты, но не поделились подробностями о протестующих, находящихся под судом, которые могут обжаловать решения.

Суд был создан после исламских революций 1979 года и известен тем, что выносит суровые наказания тем, кто выступает против клерикальных правителей Ирана.

Общенациональные беспорядки последовали за смертью 16 сентября 22-летней Махсы Амини после ее ареста полицией нравов в Тегеране за якобы нарушение строгого иранского дресс-кода для женщин.

Уличное насилие, вспыхнувшее после смерти Амини, привело к десяткам смертей, в основном протестующих, но также и сотрудников сил безопасности.

Наша редакция сообщала о кровавом подавлении протестов в Иране: кому грозит смертная казнь. Парламент Ирана потребовал от судебной системы применить к задержанным за протесты в стране такие меры, «чтобы это послужило хорошим уроком для всех».

Ранее Курсор писал, что Иран угрожает Саудовской Аравии из-за освещения протестов в СМИ. Иран усиливает риторику против иностранных СМИ, которые он обвиняет в поддержке протестов. Иранский режим сталкивается с протестами уже более полутора месяцев.

Помимо этого, армия Ирана готова вмешаться и подавить массовые протесты населения.