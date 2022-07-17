Иран: У нас есть технические возможности для производства ядерной бомбы

Высокопоставленный помощник верховного лидера Ирана Али Хаменеи утверждает, что у его страны есть «технические возможности для производства ядерной бомбы».

Камаль Харази, глава Стратегического совета по международным отношениям Ирана, сказал Al Jazeera: «Не секрет, что у нас есть технические возможности для производства ядерной бомбы, но у нас нет решения сделать это».

Он говорит, что переговоры о возвращении к ядерной сделке с США затруднены из-за недоверия между сторонами. Харази утверждает, что Израиль «находится на стадии слабости, и поддержка президента США Джо Байдена не вернет его на передний план».

Политик также предупредил, что «покушение на нашу безопасность со стороны соседних стран будет встречено ответом этих стран и прямым ответом Израиля».

Курсор ранее писал, что в Иране обвинили США в «иранофобии» и снова оскорбили Израиль. Министерство иностранных дел Ирана в воскресенье обвинило Соединенные Штаты в использовании «иранофобии» для создания региональной напряженности во время визита президента Джо Байдена на Ближний Восток.

Также сообщалось, что иранский генерал погиб при странных обстоятельствах. В Иране погиб высокопоставленный офицер военно-морского флота. Затем выяснилось, что речь идет об вице-адмирале Байтале Дибсаларе. Он был командиром иранских сил ВМС в одной из провинций на севере Исламской республики.