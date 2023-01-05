Иран угрожает Франции из-за карикатуры на Хаменеи

Иран обещает ответить на карикатуры на Хаменеи во французском сатирическом еженедельнике Charlie Hebdo.

Иран предупредил Францию, что ответит после того, как в сатирическом журнале Charlie Hebdo были опубликованы «оскорбительные» карикатуры на верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи.

В тот же день еженедельник опубликовал десятки карикатур, высмеивающих самого высокого религиозного и политического деятеля Исламской Республики.

Журнал заявил, что карикатуры были частью конкурса, который он начал в декабре в поддержку протестов, вызванных смертью 16 сентября под стражей Махсы Амини, которая была арестована за якобы нарушение строгого дресс-кода страны для женщин.

«Оскорбительный и непристойный акт французского издания по публикации карикатур на религиозную и политическую власть не останется без эффективного и решительного ответа. Мы не позволим французскому правительству выйти за свои пределы. Они определенно выбрали неверный путь», — написал в Твиттере министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахян.

Французский журнал сообщил, что конкурс направлен на «поддержку борьбы иранцев, которые борются за свою свободу».

The French caricature magazine «Charlie Hebdo» published a caricature of Khamenei. #IranRevoIution #Iran pic.twitter.com/Yc2MfJCVdo — B A H A R (@bemer_bahar) January 4, 2023

Иранские власти заявляют, что сотни людей, включая сотрудников сил безопасности, были убиты и тысячи арестованы в ходе того, что они обычно называют «беспорядками», и обвиняют враждебные иностранные державы и оппозиционные группы в разжигании беспорядков.

Charlie Hebdo опубликовал карикатуры в специальном выпуске, приуроченном к годовщине смертельного нападения на его парижский офис 7 января 2015 года.

Ранее Курсор писал, что президент Ирана пообещал отомстить за убийство высокопоставленного генерала. Президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что те, кто стоит за убийством Касема Сулеймани, «должны знать, что возмездие очевидно».

Курсор сообщал о попытке убийства Помпео и Болтона: стало известно, кто стоял за этим. Иран неоднократно клялся отомстить за смерть Сулеймани, который был ликвидирован в результате удара американского БПЛА в Багдаде в 2020 году.