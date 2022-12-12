Иранский уран, предназначенный для хуситов, попал в руки Аль-Каиды — СМИ

Части партии урана, отправленной Ираном своим террористическим марионеткам в Йемене, были захвачены международной террористической организацией «Аль-Каида»,

Об этом сообщает Maariv со ссылкой на неназванные «ближневосточные источники».

Утверждается, что Иран недавно доставил партию обогащенного урана повстанцам-хуситам в Йемене. Однако части этого груза фактически попали в руки членов организации «Аль-Каида» в районе Аль-Байды.

Не была предоставлена никакая информация о степени обогащения урана, о том, сколько этого урана попало в руки Аль-Каиды, или о том, как международная террористическая группировка действительно завладела ядерным ресурсом. Но в докладе подчеркивается опасность ядерного Ирана, который делится своими военными ресурсами с террористическими марионетками по всему Ближнему Востоку.

Хуситы несут ответственность за сотни нападений на важные объекты инфраструктуры в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах и ​​представляют реальную угрозу для израильских судов, проходящих через Красное море.

Ранее министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд прокомментировал потенциальное получение Ираном ядерного оружия. По его словам, арабские соседи Тегерана в Персидском заливе начнут действовать для укрепления своей безопасности.

«Если Иран получит действующее ядерное оружие, все ставки сняты. Мы находимся в очень опасном пространстве в регионе… можно ожидать, что государства региона обязательно посмотрят, как они могут обеспечить свою безопасность», – сказал принц Фейсал.

«Курсор» сообщал, что в Иране казнили второго участника массовых протестов.

Помимо этого журналисты пишут, что новый иранский авиамаршрут в Бейрут вызывает обеспокоенность в Израиле.