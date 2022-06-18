Иранцы ходят по улицам Стамбула, разыскивая израильтян — спецслужбы

СМИ со слов военных предупреждают граждан, что иранцы жаждут крови и готовы убивать любых обладателей израильских паспортов, будь они евреи или арабы.

Турецкие силы безопасности заявляют, что они не проводили такой масштабной контртеррористической операции в тесном сотрудничестве с израильскими коллегами. Так, уже был предотвращен один теракт.

Находящимся в Турции гражданам Израиля по-прежнему не рекомендуют покидать номера в отелях, поскольку по улицам буквально ходят иранские террористы в поиске жертв. Они хотят убивать израильтян, как сообщается, «любой ценой». Более того, не рекомендуется показывать свой паспорт незнакомым людям. Так, есть подозрения, что Иран завербовал в ряды террористов турецких граждан.

Градус тревоги поднят до беспрецедентного уровня.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что Лапид поблагодарил главу МИД Турции за помощь в предотвращении атак Ирана на израильтян. Министр иностранных дел Яир Лапид провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, чтобы поблагодарить его за усилия Анкары по защите израильских туристов от попыток Ирана нанести им вред.

Кроме того, Курсор писал, что Израиль и Турция предотвратили попытки иранской террористической ячейки против израильтян.

Еще напомним, что главный раввин Турции попросил израильтян покинуть страну.