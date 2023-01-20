Исламский режим Ирана скоро рухнет — бывший предствитель США

Экс-заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Роберт Джозеф заявил, что «события в Иране являются частью революции, конец исламского режима близок» во время интервью Фонду единства.

Джозеф сказал это в связи с «протестами хиджаба», вспыхнувшими по всей стране в результате смерти Махсы Амини. Протесты продолжаются уже несколько месяцев, многие протестующие были убиты в ходе демонстраций, а по меньшей мере три человека казнены.

Джозеф объяснил, что с оптимизмом смотрит в будущее Ирана. По его словам, «в университете я читал о стремлении иранцев к революции 1905 года (конституционной революции) и за свою 40-летнюю карьеру я был свидетелем восстания иранцев против диктатуры шаха и религиозной автократии, правившей Ираном».

«Я считаю, что в течение десятилетий насильственного и репрессивного правительства в эпоху Шаха и Махунда всегда преобладало стремление иранского народа к свободе и демократии. Я думаю , что терпение людей закончилось, и это видно по тому, что происходит в восстании Ирана. … Давайте назовем это революцией — революцией, которая показывает, что жизнь людей достигла предела, а их выносливость была истощена широко распространенной и всепроникающей коррупцией режима», — добавил он.

«Народ Ирана устал от некомпетентности режима, будь то на местах или в борьбе с пандемией COVID-19 или обанкротившейся экономикой. Посмотрите на насилие в отношении женщин и меньшинств! Они устали от насилия. Они устали от внешней полемики и каким Иран стал в глазах всего мира — изолированной и отвергнутой страной. Но самое главное, люди хотят свободы и человеческого достоинства, и я думаю, что они победят таким образом. Этому режиму конец. Ничего не вернется назад. Люди будут бороться за демократию», — заявил Джозеф.

Джозеф объяснил, что причина успеха протеста в том, что «иранцы подверглись насилию, подавлены и, по сути, устали. Люди устали от этого режима по многим причинам и, несмотря на притеснения, несмотря на репрессии на улицах, а также, несмотря на смерть сотен людей и тюремное заключение тысяч других, иранцы все еще хотят свободы. Это отражение их условий жизни в течение длительного времени и их желания построить свободный и демократический Иран. Я думаю, что причина, по которой восстание в Иране длится так долго, заключается в том, что люди хотят справедливости.

«Иран — это не Ливия и не Сирия. Это страна, которая готова к демократии и готова к ней уже давно. Иранской революции нужна только организация», — отметил он.

Ранее Курсор писал, что дочь экс-президента Ирана приговорили к тюрьме за участие в протестах. Дочь покойного президента Ирана Акбара Хашеми Рафсанджани получила приговор за участие в протестах, спровоцированных смертью Махсы Амини.

Курсор сообщал, что знаменитости и правозащитники призывают Иран освободить актрису, которая поддержала протесты. Женщина снималась в отмеченных многими наградами фильмах.

Наша редакция писала, что в Иране смертная казнь грозит двум подросткам. Иранский режим намерен казнить двух подростков за то, что они участвовали в антиправительственных протестах.

Напомним, что 12 декабря иранский режим заявил о казни второго осужденного в ходе массовых протестов, которого зовут Маджидреза Рахнавард.