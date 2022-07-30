ISW: Ракеты HIMARS не могли вызвать повреждения СИЗО в Еленовке

Аналитики изучили видеозапись тюрьмы, опубликованную поддерживаемым Кремлем информационным агентством, и утверждают, что увиденные там повреждения не могли быть вызваны ударом HIMARS.

Последствия взрыва в лагере для пленных в Еленовке, где в плену погибли украинские солдаты полка «Азов», не характерны для работы реактивных систем залпового огня HIMARS. К такому выводу пришел американский Институт изучения войны (ISW) в новом докладе, опубликованном на его официальном сайте.

Аналитики изучили видеозапись тюрьмы, опубликованную поддерживаемым Кремлем информационным агентством РИА Новости, и утверждают, что увиденные там повреждения не могли быть вызваны ударом HIMARS. Российские СМИ также показали фрагменты ракет от этой системы, но не предоставили никаких доказательств того, что они были найдены именно в Еленовке.

«Украина и россия* обвиняют друг друга в нападении, и имеющиеся визуальные доказательства, похоже, поддерживают скорее украинское утверждение, чем российское, но на данном этапе ISW не может независимо оценить характер нападения или сторону, ответственную за него», — подчеркнули в институте.

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