Врачи рассказали, как избегать переедания

Новый метод снижения веса, направленный на перепрограммирование влечения к вредной пище, подойдет тем, кому не помогает диета и физические нагрузки.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали экспериментальный метод снижение веса, который подойдет для тех, кто страдает от сильных внутренних сигналов голода.

«Для этих пациентов недостаточно поведенческих изменений, поэтому мы придумали альтернативный подход», – пояснил соавтор исследования Керри Бутель.

Эксперимент проводился на протяжении 12 месяцев. Ученые работали над тем, чтобы научить участников эксперимента контролировать ситуации, мысли и настроение, которые подталкивали к перееданию. Кроме того, частью экскремента стало то, что людям предлагали любимые продукты, а потом учили их как преодолевать компульсивную тягу к еде.

Бутель заявила, что результаты демонстрируют влияние на механизм аппетита у людей, которым трудно сопротивляться еде.

Ранее Курсор сообщал, что названо лакомство на ночь, помогающее похудеть. Овес сам по себе низкокалорийный, но очень сытный из-за высокого содержания клетчатки, особенно пребиотической клетчатки, называемой бета-глюканами. Бета-глюканы известны тем, что помогают похудеть и предотвращают переедание.