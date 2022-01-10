Из-за пожара в Нью-Йорке погибло 19 человек

Сильный пожар произошел в 19-этажном доме в Бронксе, Нью-Йорк. В результате этого погибли 19 человек. Среди них – семь детей. На место прибыли около двухсот пожарных для того, чтобы потушить огонь. Пострадавших находили на каждом этаже.

Сообщается, что 63 человека получили травмы (ожоги или поражения легких угарным газом). 32 человека пришлось отправить в больницу, состояние 13 из них оценивается как критическое.

Как заявил глава местной пожарной службы, это один из самых трагических пожаров за последние три десятка лет.

Ранее редакция Курсора сообщала, что пожары в Колорадо прекратились благодаря снегопадам.

Кроме того, мы писали, что загорелся многоквартирный дом в Иерусалиме.

Еще напомним, что в Рамле произошел сильный пожар, из-за которого погиб человек.

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