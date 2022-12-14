Из-за страха перед убийством лидеры ХАМАС убежали из Катара — СМИ

Во время своих путешествия террористы посетили Алжир и Турцию.

Самые высокопоставленные чиновники террористической организации ХАМАС начиная с лидера Исмаила Хания и ниже, покинули Катар в начале Чемпионата мира 2022 года и вернутся в Доху только после окончания турнира.

Об этом сообщает Kan 11.

Лидеры террористов находились в Дохе, столице Катара, с тех пор, как они покинули Сирию в 2010 году во время начала гражданской войны. Журналисты пишут, что в ХАМАСе поняли, что из-за Чемпионата мира-2022 Катар откроет свои двери для посетителей со всех стран мира, что позволит разведывательным организациям беспрепятственно действовать в стране, в том числе группам убийц.

В силу этого террористы решили эвакуировать всех своих высокопоставленных чиновников из Катара в течение месяца проведения турнира. С тех пор они путешествуют по миру и, среди всего прочего, посетили Алжир и Турцию.

Ожидается, что Исмаил Хания и остальные члены ХАМАСа вернутся только после того, как Катар снова закроет свои двери и станет намного более безопасным местом для арабских террористов.

Ранее мы рассказывали, что в ХАМАСе во время празднования 35-летия своего основания выставили на показ винтовку, которая, по словам террористом, принадлежала лейтенанту ЦАХАЛа Хадару Голдину, вместе с ее серийным номером. Преступники держат его тело в Газе более восьми лет, что является нарушением международного права. Фото доступно здесь.

«Курсор» сообщал, что лидер ХАМАСа Исмаил Хания пригрозил отомстить любым изменениям в статус-кво на Храмовой горе в Иерусалиме. По его словам, террористы не допустят «реализации сионистских планов в мечети Аль-Акса или в Иерусалиме в более широком смысле».

Помимо этого стало известно, что Катар предостерегает ХАМАС и Исламский джихад от обстрелов Израиля во время ЧМ-2022.