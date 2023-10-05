Израиль помог Азербайджану завоевать Нагорный Карабах — СМИ

Азербайджан начал операцию в Нагорном Карабахе 19 сентября, завершившуюся в течение суток.

Израиль тайно помог Азербайджану отвоевать регион Нагорного Карабаха, одновременно снабдив Баку мощным вооружением в рамках подготовки к его атаке в прошлом месяце, завершившей подавление сепаратистов.

Об этом сообщило сегодня в четверг агентство новостей AP.

По данным отслеживания полетов и данным армянских дипломатов, всего за несколько недель до того, как Азербайджан начал 24-часовое наступление 19 сентября, азербайджанские военные грузовые самолеты неоднократно летали между южной израильской авиабазой и аэродромом недалеко от Нагорного Карабаха. И это в то время, когда западные правительства призвали к мирным переговорам.

Эти полеты встревожили армянских чиновников в Ереване, которые долгое время опасались стратегического альянса между Израилем и Азербайджаном.

«Для нас серьезной проблемой является то, что израильское оружие стреляет по нашему народу», - заявил агентству Associated Press посол Армении в Израиле Арман Акопян. В ходе дипломатических обменов Акопян заявил, что в последние недели он выразил тревогу израильским политикам и законодателям по поводу поставок израильского оружия.

«Я не понимаю, почему Израиль не может выразить хоть какую-то озабоченность судьбой людей, изгнанных со своей родины», — сказал он агентству AP.

Сентябрьская атака Азербайджана с использованием тяжелой артиллерии, ракетных установок и беспилотников, по мнению экспертов, в основном предоставленных Израилем и Турцией, вынудила сепаратистские власти Армении сложить оружие и начать переговоры о будущем региона.

Курсор писал, что видео удара армии Азербайджана по базе российских миротворцев в Нагорном Карабахе появилось в сети.