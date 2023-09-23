Видео удара армии Азербайджана по базе российских миротворцев в Нагорном Карабахе появилось в сети

По мнению журналистов, "пойти против Азербайджана путин панически боится".

Кадры удара азербайджанской армии по базе российских «миротворцев» в Нагорном Карабахе появилось в сети.

Видео опубликовал журналист Денис Казанский.

Он отметил, что факт удара до сих пор скрывается кремлем*, "чтобы не признавать позора, так как очевидно, что никакой ошибки в данном случае быть не могло, и Азербайджан бил по руссиянам намеренно".

"Но пойти против Азербайджана путин панически боится. Поэтому российская госпропаганда замалчивает случившееся, и никакой соловьев не требует наносить удары по центрам принятия решений", - добавил журналист.

Как сообщал Курсор, 19 сентября Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе. Журналисты из Азербайджана распространили кадры уничтожения огневых точек, принадлежащих ВС Армении.

Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не намерена начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Нагорном Карабахе.

Также мы писали о том, что министр обороны российской федерации сергей шойгу* во вторник, 19 сентября, посетит с визитом столицу Ирана Тегеран. По данным СМИ, глава минобороны рф встретится с представителями командования Вооруженных сил исламской республики - в том числе со своим коллегой Мохаммедом Резой Аштияни. Ожидается, что стороны обсудят развитие событий в регионе и двусторонние отношения в оборонной сфере.

Кроме того, Курсор информировал о том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о достижении всех целей в Нагорном Карабахе.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!