Израильская модель Анна Зак вышла на подиум Недели моды в Париже в эффектном нижнем белье

Анна Зак выглядела прекрасно, дебютировав на парижской Неделе моды.

Израильская модель Анна Зак осуществила мечту и впервые приняла участие в престижной Неделе моды в Париже в качестве модели.

Звезда сменила два мегасексуальных образа на показе уважаемого французского бренда нижнего белья Etam.

Несмотря на то, что основная деятельность Анны ​​– это пение и актерское мастерство, израильская красавица также подписана на женское парижское модельное агентство, которое находит для нее работу за рубежом.

На видео ниже зафиксировано, как Анна дефилирует в двух образах: сначала в боди с вырезом на груди и цветком на шее, а затем — в корсете, а под ним — прозрачная ткань в горошек.

View this post on Instagram A post shared by ANNA ZAK (@annazak12)

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Etam Group - это крупная международная компания, специализирующаяся на производстве и продаже белья, нижнего белья, одежды для сна и аксессуаров. Компания была основана во Франции в 1916 году и с тех пор стала одним из ведущих брендов в мире в сфере нижнего белья и ночной одежды.

Нижнее белье и одежда для сна от Etam известны своим комфортом, качеством и стилем. Бренд стремится сочетать в себе модные тенденции и функциональность, предлагая широкий ассортимент продукции для женщин всех возрастов и размеров.

Компания Etam Group также известна своей прогрессивной позицией в области устойчивости и ответственности. Она активно работает над снижением воздействия на окружающую среду и улучшением условий труда в своих цепях поставок.

Etam Group имеет множество магазинов и точек продаж по всему миру, что делает бренд доступным для многих потребителей. Благодаря своей богатой истории и постоянному стремлению к инновациям, компания Etam остается популярным и уважаемым брендом в мире моды и белья.

Курсор писал, что израильская модель в бикини похвасталась идеальной фигурой.

Напомним, что Ким Кардашьян вызвала фурор кардинальным перевоплощением.