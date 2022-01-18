Извержение вулкана у Тонга спровоцировало сильные волны даже в Антарктиде

Еще пятнадцатого января в Тихом океане произошло мощное извержение подводного вулкана, который находится возле островного государства Тонга. В результате в разных уголках мира были зафиксированы последствия этого происшествия.

И вот украинские исследователи, находящиеся в Антарктиде на станции «Академик Вернандский» смогли зафиксирован необычные волны. Утверждается, что они были вызваны этим вулканом.

Сообщается, что высота волн достигала 60 сантиметров. При этом они были покрыты сплошным слоем льда. Это необычное явление было снято на камеру. Видео выложили на официальной странице миссии Украины в Антарктиде в социальной сети Facebook.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что ученые обнаружили в Антарктике ледяных рыб.

Кроме того, Курсор писал, что ученые предупредили, что человечество может уничтожить Антарктиду.

Еще наша редакция сообщала, что австралийские ученые обнаружили гигантскую подводную гору.

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