Известная актриса обвинила Альфреда Хичкока в домогательствах к ее бабушке

Известная голливудская актриса Типпи Херден, которая сыграла в фильме «Питицы» и «Марни» Альфреда Хичкока, написала мемуары. В книге она обвинила режиссера в сексуальных домогательствах. И вот ее внучка Дакота Джонсон («50 оттенков серого») решила снова заговорить об этой теме.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По словам актрисы, Хичкок разрушил карьеру ее бабушки из-за того, что она не захотела с ним спать. Однако постановщик так и не был привлечен к ответственности.

Сама же Джонсон заявляла, что никогда не сталкивалась с чем-то подобным в своей карьере. Она заявила, что не раз работала со скандальными актерами, такими как Шайя ЛаБаф и Джонни Депп, и прекрасно проводила с ними время.

Напомним, что Альфред Хичкок – культовый американский режиссер, который снял такие фильмы как «Головокружение», «Окно во двор», «Психо», «Птицы» и другие. Он смог развить жанр триллера, его поклонники часто называют его «королем саспенса». Режиссер умер в 1980 году.

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