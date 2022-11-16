Известный американский комик пошутил о евреях и нацистах

По словам артиста, единственное слово в английском языке, которое никогда не нужно произносить – «Евреи».

Комик Дэйв Шаппелл в рамках шоу Saturday Night Live прокомментировал «отмену» Канье Уэста, а также пошутил о евреях. По словам артиста, Уэсту нужно заявить, что он отказывается от антисемитизма во всех его формах, чтобы выиграть «себе немного времени».

«Я так делаю вот уже 35 лет. Одно слово в английском языке, которое вы никогда не должны произносить – «Евреи». Ни с кем не происходит ничего хорошего после того, как он скажет это. Я не думаю, что Канье сумасшедший, возможно, он просто нездоров», – сказал он.

Комик утверждает, что был в Голливуде и увидел там «очень много евреев». По его мнению, если начать раздумывать о киноиндустрии, то может показаться, что «евреи управляют шоу-бизнесом».

«Думать так – это не безумие. Безумие – говорить это вслух», – сказал он.

Также Дэйв высказался о разрыве сделки между Канье и Adidas. Он нашел ироничным то, что на антисемитские высказывания Уэста задели компанию, которая была «основана нацистами».

«Видимо, студень превзошел своего учителя. Все серьезно! Он нарушил правила шоу-бизнеса, потому что существует одно правило – правило восприятия. Если это черные, то это банда, если итальянцы – мафия, но если это евреи – это совпадение, о котором ни в коем случае нельзя говорить», – сказал он.

Шаппелл добавил, что его «тошнит» от того, что в современном мире могут «отменить» за неудачную шутку.

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