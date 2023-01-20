К земле приближаются два крупных астероида — НАСА

Оба астероида 2023 AT и 2023 AE1 должны пролететь мимо Земли в эти выходные.

По данным Центра изучения объектов, сближающихся с Землей (CNEOS) Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL), рассматриваемые астероиды получили обозначения 2023 AT и 2023 AE1.

Кроме того, как следует из их названия, оба этих астероида были обнаружены относительно недавно. Оба небесных объекта были обнаружены и обозначены учеными в течение первых 15 дней нового года.

Оба астероида довольно малы по оценкам НАСА, и оба имеют примерно одинаковый размер. Диаметры обоих астероидов 2023 AT и 2023 AE1 составляют примерно от чуть менее 10 м минимум до 22 м максимум.

Два астероида имеют небольшую разницу в скорости. Первый, астероид 2023 AT, который должен пройти мимо Земли в пятницу, 20 января, является более быстрым из двух, его скорость составляет около 7,23 км/с, или 26 028 км/ч. Второй астероид, 2023 AE1, который должен пролететь мимо Земли в воскресенье, 22 января, немного медленнее, летит со скоростью всего 5,54 км/с, или 19 944 км/ч.

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