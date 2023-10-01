Она находится возле Белого дома в Вашингтоне.

В Сети показали, как выглядит сукка президента США Джо Байдена.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Люди в черном".

На фото показали официальную праздничную сукку, находящуюся возле Белого дома в Вашингтоне (чтобы увидеть фото, листайте ниже).

Отметим, что сукка является крытым ветвями временным жилищем, где, согласно библейскому предписанию, евреи обязаны провести праздник Суккот. Информация о том, когда, из чего и как строить сукку, указана в Торе.

"В кущах живите семь дней; всякий туземец израильтянин должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил Я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я – Господь, Бог ваш", – Лев. 23:42,43

Еврейская традиция предусматривает, что возведение сукки – одна з 613 заповедей. На протяжении всех 7 дней праздника нужно как можно больше времени провести в сукке.

Напомним, что в этом году Суккот начался в пятницу, 29 сентября, а закончится 6 октября. Насколько евреи по-разному готовились к праздничному периоду – смотрите и читайте в нашем материале.

Также "Курсор" сообщал, что раввин ответил на распространенный вопрос: разрешено ли строить сукку с помощью дверей от автомобиля? По его словам, так можно сделать, но нужно соблюдать некоторые важные правила.

Помимо этого мы писали, что министр обороны Галант отправляется в Вашингтон.