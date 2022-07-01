Канада передаст Украине четверть своего парка бронетранспортеров

Также Канада передаст Украине шесть дополнительных камер с высоким разрешением для беспилотников Bayraktar TB2.

В четверг, 30 июня, премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о плане своего правительства передать Вооруженным Силам Украины 39 новейших колесных бронетранспортеров типа LAV ACSV Super Bison.

Также Канада передаст Украине шесть дополнительных камер с высоким разрешением для беспилотников Bayraktar TB2, сообщает CBC News.

Во время своего выступления Джастин Трюдо подчеркнул, что лучший способ обеспечить национальную безопасность Канады — это дать Украине необходимое вооружение. И именно в такую ​​логику вкладывается решение передать ВСУ четыре десятка новейших бронетранспортеров.

Важно, что производитель этих бронемашин General Dynamics Land Systems-Canada будет оказывать необходимую техническую помощь нашим военным при использовании LAV Super Bison.

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