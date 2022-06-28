Кандидату в губернаторы Нью-Йорка пригрозили расправой на антисемитской почве

14:49, Сегодня
Мировые новости
Uoll strit Nyu Jork
Фото: Википедия

Знак предвыборной кампании еврейского члена палаты представителей Ли Зелдина на Лонг-Айленде подвергся вандализму с угрозой смерти со стороны нацистов.

Член палаты представителей Ли Зелдин (республиканец от штата Нью-Йорк), еврей, баллотирующийся на пост губернатора штата Нью-Йорк, в минувшие выходные стал объектом антисемитских угроз убийством.

Согласно предвыборной кампании Зелдина, свастика была нарисована баллончиком вместе с цифрой 187 на одном из знаков его предвыборной кампании в Хантингоне, Лонг-Айленд.

Число 187 является отсылкой к разделу 187 Уголовного кодекса Калифорнии, который определяет преступление как убийство. Этот термин стал использоваться американскими бандами и в других странах в качестве сленга для обозначения убийства. Это также распространено в жаргоне хип-хопа.

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Автор материала:
Ирен Давид
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