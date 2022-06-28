Кандидату в губернаторы Нью-Йорка пригрозили расправой на антисемитской почве

Знак предвыборной кампании еврейского члена палаты представителей Ли Зелдина на Лонг-Айленде подвергся вандализму с угрозой смерти со стороны нацистов.
Член палаты представителей Ли Зелдин (республиканец от штата Нью-Йорк), еврей, баллотирующийся на пост губернатора штата Нью-Йорк, в минувшие выходные стал объектом антисемитских угроз убийством.
Согласно предвыборной кампании Зелдина, свастика была нарисована баллончиком вместе с цифрой 187 на одном из знаков его предвыборной кампании в Хантингоне, Лонг-Айленд.
Число 187 является отсылкой к разделу 187 Уголовного кодекса Калифорнии, который определяет преступление как убийство. Этот термин стал использоваться американскими бандами и в других странах в качестве сленга для обозначения убийства. Это также распространено в жаргоне хип-хопа.
Зельдин, который ранее был одобрен бывшим президентом Дональдом Трампом в качестве конгрессмена, станет первым еврейским республиканским губернатором Нью-Йорка в случае избрания.
«Этот вид неприкрытой ненависти никогда не должен иметь место на Лонг-Айленде или где-либо еще», — заявил представитель кампании Зельдина CBS в Нью-Йорке .
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