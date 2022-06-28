Кандидату в губернаторы Нью-Йорка пригрозили расправой на антисемитской почве

Знак предвыборной кампании еврейского члена палаты представителей Ли Зелдина на Лонг-Айленде подвергся вандализму с угрозой смерти со стороны нацистов.

Член палаты представителей Ли Зелдин (республиканец от штата Нью-Йорк), еврей, баллотирующийся на пост губернатора штата Нью-Йорк, в минувшие выходные стал объектом антисемитских угроз убийством.

Согласно предвыборной кампании Зелдина, свастика была нарисована баллончиком вместе с цифрой 187 на одном из знаков его предвыборной кампании в Хантингоне, Лонг-Айленд.

Lee Zeldin lawn sign on LI scrawled with antisemitic death threat: campaign https://t.co/2O7IeA2pfz pic.twitter.com/OjwKs0GkQT — WCBS 880 (@wcbs880) June 27, 2022

Число 187 является отсылкой к разделу 187 Уголовного кодекса Калифорнии, который определяет преступление как убийство. Этот термин стал использоваться американскими бандами и в других странах в качестве сленга для обозначения убийства. Это также распространено в жаргоне хип-хопа.