Катар отменяет ограничения для туристов из всех стран мира

Власти Катара с 23 декабря отменили все ограничения на въезд, которые вводились на время проведения Чемпионата мира по футболу.
Об этом сообщает портал DIP со ссылкой на Национальный туристический офис арабской страны Qatar Tourism.
Отмечается, что с 23 декабря для въезда в страну туристам потребуется только загранпаспорт. Ранее, во время Чемпионата мира, в Катар могли прибыть только иностранцы с картами Hayaa card (аналог паспорта болельщика).
В Qatar Tourism напоминают, что по окончании Чемпионата мира гости страны могут в полной мере оценить инфраструктуру, достопримечательности, развлечения и рестораны, открытые в Катаре за последние два года.
Как сообщал Курсор, отношения Катара с Европейским союзом (ЕС) могут ухудшиться, если чиновникам страны запретят посещать Европарламент из-за недавнего коррупционного скандала. Об этом сообщил катарский дипломат.
Также Курсор писал о том, что во время футбольного ЧМ-2022 в Катаре была запрещена продажа алкоголя на стадионах. Это изменение, принятое «в последнюю минуту», вызвало у некоторых болельщиков вопросы о способности принимающей страны выполнить обещания, данные накануне Мундиаля.
Так, соответствующее объявление было сделано за два дня до старта Чемпионата мира-2022, который впервые проходил в консервативной мусульманской стране со строгим контролем над алкоголем, употребление которого запрещено в общественных местах.
Также Курсор информировал о том, что Израиль попросил своих граждан, посещающих чемпионат мира по футболу в Катаре, проявлять осторожность.