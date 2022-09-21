Казахстан, Киргизия и Узбекистан угрожают тюрьмой гражданам, принявшим участие в войне в Украине

В Узбекистане, Киргизии и Казахстане утверждают, что если их граждане уедут воевать в Украине, то к ним будет применена уголовная ответственность на родине.

Эти заявления появились после объявления путиным частичной мобилизации в *россии.

Об этом сообщает «ТСН».

Ранее мы рассказывали, что в партии Ликуд прокомментировали слухи о том, что Нетаниягу выступит посредником между рф и Украиной. По словам ее представителя, эта информация является «полной чушью«.

Также «Курсор» сообщал, что глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского, Андрей Ермак, заявил, что в этот Рош ха-Шана Израиль должен выбрать Украину. По его словам, Украина оказалась в такой же ситуации, как Израиль.

Ермак добавил, что в феврале минувшего года российское террористическое государство разбомбило центр второго по величине города Украины – место нахождения активной еврейской организации «Гилель» и еврейской школы «Ор Авнер». Российскую агрессию не остановило то, что целью были центры украинского еврейства.

Глава Офиса президента полагает, что Израиль и Украина на одной стороне и ведут «одну и ту же войну против террористов, стремящихся уничтожить их народ». Остальные заявления Андрея Ермака читайте в нашем материале.

Помимо этого, недавно боец ВСУ обратился к россиянам на фоне объявления путиным частной мобилизации в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!