Китай хочет покупать нефть и газ за юани — СМИ

Идея является частью плана Пекина по выведению своей валюты на международный уровень и ослаблению влияния доллара США на мировую торговлю.

Пекин начинает работать над механизмом, позволяющим покупать нефть и газ за юани.

Об этом в обращении к лидерам арабских государств заявил президент Китая Си Цзиньпин, сообщает Reuters.

Отмечается, что эта идея является частью плана Китая по выведению своей валюты на международный уровень и ослаблению влияния доллара США на мировую торговлю.

Принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман провел два арабских саммита с китайским лидером, имевших целью показать «влияние принца в регионе» и его желание поддерживать партнерские отношения с Китаем. Именно на этих мероприятиях Цзиньпин выступал с заявлением по поводу покупки энергоносителей за юани.

«Сближение Саудовской Аравии и Китая вызывает беспокойство в США. Несмотря на то, что страны подписали несколько соглашений о стратегическом и экономическом партнерстве, политологи прогнозируют, что отношения между ними останутся в основном связанными с энергетическими интересами», — отмечает агентство.

Как сообщал Курсор, в Соединенных Штатах Америки считают, что Китай может начать боевые действия против Тайваня и принимают меры, чтобы не допустить еще одного военного конфликта в мире. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

По ее словам, китайский правитель способен начать вторжение на территорию Тайваня, поскольку сейчас Си Цзиньпин контролирует страну полностью, поэтому угроза существует. Но США со своей стороны делают все возможное, чтобы это предотвратить. Они призывают Китай отказаться от такого шага, при этом подчеркивая, что в случае конфликта, будут поддерживать Тайвань и его оборонительные действия.

Курсор писал ранее, что председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, самый высокопоставленный военный офицер страны, заявил, что военное вторжение на Тайвань окажется «очень трудным» для Китайской Народной Республики.

Еще мы писали, что бывший лидер Китая Цзян Цзэминь, пришедший к власти после протестов на площади Тяньаньмэнь, скончался в возрасте 96 лет.