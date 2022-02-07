Ученые рассказали, сколько побережий планеты остались нетронутыми людьми

Эксперты из Австралии составили карту воздействия влияния человека на прибрежные районы, чтобы определить те, которые пострадали больше всего.

Группа ученых из Школы наук о Земле и окружающей среде австралийского Университета Квинсленда выяснили, что только 15 процентов прибережных регионов на Земле остались нетронутыми людьми и находятся в своем первозданном виде.

Стоит отметить, что берега имеют довольно высокий уровень разнообразия биологических видов. На прибережной территории проживает довольно много людей, которые добывают там пропитание.

К сожалению, часто деятельность человека приводит к упадку морских берегов. Биологические виды с прибережных территорий, как сообщили ученые, испытали самый большой уровень давления со стороны человека, если сравнивать с другими видами территорий.

По словам ученых, больше всего незаселенных морских берегов находится в Канаде. Кроме того, обширные пространство нетронутых берегов находятся в Гренландии, Чили, Австралии, а также в Соединенных Штатах Америки.

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