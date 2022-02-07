Ученые рассказали, сколько побережий планеты остались нетронутыми людьми

14:38, Вчера
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Разлив нефти возле берегов Израиля фото
Разлив нефти возле берегов Израиля
Фото: Yossi Aloni/Flash90

Эксперты из Австралии составили карту воздействия влияния человека на прибрежные районы, чтобы определить те, которые пострадали больше всего.

Группа ученых из Школы наук о Земле и окружающей среде австралийского Университета Квинсленда выяснили, что только 15 процентов прибережных регионов на Земле остались нетронутыми людьми и находятся в своем первозданном виде.

Стоит отметить, что берега имеют довольно высокий уровень разнообразия биологических видов. На прибережной территории проживает довольно много людей, которые добывают там пропитание.

К сожалению, часто деятельность человека приводит к упадку морских берегов. Биологические виды с прибережных территорий, как сообщили ученые, испытали самый большой уровень давления со стороны человека, если сравнивать с другими видами территорий.

По словам ученых, больше всего незаселенных морских берегов находится в Канаде. Кроме того, обширные пространство нетронутых берегов находятся в Гренландии, Чили, Австралии, а также в Соединенных Штатах Америки.

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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