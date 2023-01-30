Китай создает атомное оружие, используя санкционные чипы из Америки — WSJ

Китайский институт, занимающийся исследования в области ядерного оружия, в течение длительного времени приобретал компьютерные чипы, произведенные в США, несмотря на введенные санкции.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В издании заявили, что Китайская академия инженерной физики, участвующая в разработке ядерного оружия и находящаяся под санкциями с 1997 года, закупала полупроводниковые чипы компаний Intel и Nvidia. Такие закупки осуществлялись, как минимум, с 2020 года.

Журналисты выяснили, что американские чипы приобретались у посредников в самом же Китае. В частности, академия покупала чипы размером от 7 до 14 нанометров, так как в Китае не производят их. Такие чипы можно легко приобрести на торговых площадках Китая.

«Эти закупки бросают вызов давним ограничениям, введенным США, которые направлены на предотвращение использования любых американских продуктов для исследований в области атомного оружия иностранными державами», — подчеркнули в издании.

Американские производитель заявили, что в разных странах мира было продано огромное количество компьютеров, и нельзя проконтролировать, кто будет или является конечным покупателем этих ПК.

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