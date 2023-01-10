Китай теряет доверие к путину — Financial Times

По словам одного из чиновников в Поднебесной, «путин сошел с ума, Китай просто не понимает россию».

Российский диктатор владимир путин* за 20 дней до начала войны обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином возможные меры, которые он намерен принять, если Киев атакует российскую территорию и спровоцирует гуманитарную катастрофу. Однако о вероятности полномасштабного вторжения в соседнюю страну путин умолчал.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на китайских чиновников.

Издание отмечает, что в результате этого репутация российского лидера в китайском правительстве заметно ухудшилась. Некоторые даже заявляют о недоверии лично к главе кремля.

«Путин сошел с ума. Решение о вторжении было принято очень небольшой группой людей. Китай просто не понимает россию», — сказал один из чиновников.

По словам источников издания, провал в оценке ситуации стоил карьеры главному эксперту по россии в китайском МИДе — замминистру Лэ Юйчэну. Владеющий русским языком и работавший в Советском Союзе, а затем ставший третьим человеком в министерстве, когда россия и Китай активно сближались, Лэ Юйчэн был исключен из претендентов на пост министра и понижен до замглавы Государственного управления радиовещания и телевидения КНР.

«Лэ Юйчэн был понижен на два уровня старшинства. Его признали ответственным за неспособность разведки предсказать российское вторжение», — сказал чиновник.

При этом последовавшие за вторжением военные неудачи путина заставляют руководство в Пекине все больше сомневаться в трезвости его решений и способности выбраться из «капкана» украинской авантюры без потерь.

«В Китае полагают, что россия не сможет добиться победы над Украиной и выйдет из конфликта в статусе малозначимого государства, ослабленного политически и дипломатически на мировой арене», — резюмирует издание.

Как сообщал Курсор, в декабре Фу Цун, новый посол КНР в Европейском союзе, заявил, что вторжение россии в Украину поставило Пекин «в очень трудное положение», потому что он не хочет «выбирать между друзьями» москвой и Киевом.

Ранее Курсор писал о том, что, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, военная поддержка Украины является самым быстрым путем к миру. Он также призывает Германию и другие страны НАТО не прекращать поставки оружия Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.