Китаю не нравится ядерная риторика россии — СМИ

В Соединенных Штатах предполагают, что власти Китая «удивлены и даже несколько смущены ходом российской войны».

Премьер-министр Китая Ли Кецян во время состоявшегося в Камбодже саммита Ассоциации стран Восточной Азии заявил, что угрозы использования ядерного оружия являются безответственными.

Об этом сообщает Reuters.

Высокопоставленный чиновник Соединенных Штатов, на которого ссылается агентство, анонимно заявил, что китайских представитель «довольно подробно говорил о политике Китая в отношении Украины».

«Ли Кэцян сделал четкий акцент на суверенитете, на безответственности ядерных угроз, необходимости обеспечения того, чтобы ядерное оружие не использовалось так, как намекали некоторые», — ответил высокопставленный источник.

По его словам, Пекине чувствует «некоторый дискомфорт по поводу того, что мы видели в плане безрассудной риторики и активности со стороны россии*».

Американский чиновник заявил, что Пекин «одновременно удивлен и даже несколько смущен ходом российской войны». Он добавил, что КНД недовольны ядерной риторикой россии, хотя при этом рф является стратегическим партнером Китая.

«Я думаю, также нельзя отрицать, что Китай, вероятно, одновременно удивлен и даже немного смущен проведением российских военных операций», — сказал чиновник.

Ранее Курсор писал, что аналитики ISW рассказали, почему кремль отходит от «ядерных игр». Украина и ее международные сторонники четко дали понять, что они не согласятся на переговоры под дулом пистолета.

Курсор сообщал, что риски применения россией ядерного оружия остаются низкими, при этом последствия для страны, в случае нажатия кнопки, будут катастрофическими.

Еще мы писали, что владимир путин упомянул о ядерных ударах в Хиросиме и Нагасаки во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!