Королева Дании отказалась от патроната премии Андерсена в знак протеста против россии в составе жюри

Против россиянки Архиповой в жюри престижной премии по детской литературе выступили Норвегия, Швеция, Финляндия и страны Балтии.

Премия им. Ганса Христиана Андерсена вручается за достижения в области детской литературы и считается аналогом Нобелевской премии. Королева Дании Маргрете II отказалась присутствовать на вручении и патронировать премию из-за присутствия в жюри представителя россии*.

Об этом сообщает Royal Central.

Российского иллюстратора Анастасию Архипову хотят исключить из состава жюри. По словам организаторов, не допустимо гражданке рф судить самую престижную мировую премию по детской литературе во время захватнической и кровопролитной войны, которую рф развязала в Украине.

На данный момент премию вычеркнули из списка проектов, которые поддерживает королевский дом Дании.

Архипова назвала кампанию против нее попыткой запугивания исключительно из-за ее национальности и пытается дистанцироваться от тех, кто не хочет видеть ее в качестве председателя жюри.

Известно, что Архипова входит в состав правления московской ассоциации художников, которая активно пропагандирует войну в Украине. Они провели конкурс плакатов и видеороликов, чтобы популяризировать мобилизацию и «военную спецоперацию» среди жителей рф.

На детской премии, лауреатами которой в разные годы были Астрид Линдгрен, Джоан Роулинг и Карл Уве Кнаусгорд, нет места террористическим идеям и пропаганде убийства.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!