«Крайне безответственно»: в Китае публично осудили Байдена

Министерство иностранных дел Китая раскритиковало президента США Джо Байдена за комментарии, которые он недавно сделал в адрес своего китайского коллеги Си Цзиньпина.

Представитель министерства Мао Нин заявила, что Пекин «сильно недоволен» замечаниями Байдена, которые она назвала «крайне безответственными».

Напомним, что критикуемое Китаем заявление Байдена о Си Цзиньпине звучало следующим образом: «У этого человека огромные проблемы. У него также большой потенциал. Но пока в экономике у него дела идут не слишком хорошо».

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