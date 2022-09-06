Лиз Трасс произнесла первую речь на посту премьер-министра Великобритании

Назначенная на должность премьер-министра Великобритании Лиз Трасс во вторник, 6 сентября, произнесла первую речь на новом посту.

«Сейчас мы сталкиваемся с серьезными глобальными препятствиями, вызванными ужасающей войной россии* в Украине и последствиями Covid», — сказала Трасс.

Отмечается, что Трасс, в частности, пообещала развить экономику Британии при помощи понижения налогов и ряда реформ.

По ее словам, налоги в Великобритании будут снижены, «чтобы вознаградить тяжелый труд и стимулировать рост и инвестиции под руководством бизнеса».

«Я буду проводить реформы в рамках своей миссии, чтобы Соединенное Королевство работало, строилось и росло», — отметила премьер-министр.

При этом Трасс заявила, что она будет работать над борьбой с энергетическим кризисом.

«Я займусь решением энергетического кризиса, вызванного путинской войной. На этой неделе я приму меры, чтобы разобраться со счетами за электроэнергию и обеспечить наше будущее энергоснабжение. … Каким бы сильным ни был шторм, я знаю, что британский народ сильнее», — подчеркнула Трасс.

Как сообщал Курсор, Лиз Трасс стала третьей женщиной премьер-министром Великобритании. Она победила своего прямого конкурента Риши Сунака с отрывом в 35% голосов (60399 против 81326).

Ее предшественник, Борис Джонсон, официально ушел в отставку во время аудиенции у королевы в ее поместье Балморал в Шотландии. Перед этим он выступал у дома № 10 по Даунинг-стрит и заявил, что благодаря его политике Великобритания получила экономическую силу для борьбы с энергетическим кризисом.

Ранее «Курсор» сообщал, что в *кремле раскритиковали Лиз Трасс из-за ее антироссийской позиции. По словам главы мид рф сергея лаврова, новый премьер-министр Великобритании не желает идти на компромиссы.