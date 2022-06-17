Лукашенко рассказал, в каком случае «ударит по Киеву»

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае ударов Украины по территории рф москва в ответ «применит новый уровень оружия».

Формальный руководитель Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что глава рф путин* никогда не просил его участвовать в «спецоперации» в Украине и предостерег Киев от ударов по Беларуси и россии.

Об этом в пятницу, 17 июня, пишет БелТА.

«Никогда путин меня не просил: ну-ка, зайди, там, кого-то замочи в Украине, и прочее. А вот они (Запад. – Ред.) нас толкают в этот конфликт, чтобы разобраться и с россией, и с Беларусью и выстроить фронт – линию от Питера до Ростова», – заявил Лукашенко.

Он заявил, что его армия не собирается воевать в Украине, но «если они (ВСУ) ударят по Мозырю, то мы ударим по Киеву, не заходя в Украину».

Также Лукашенко предостерег Киев от ударов по россии.

«Ни в коем случае этого делать нельзя. Потому что россия так применит новый уровень оружия. И применит по Киеву, по тем, кто принимает эти решения», – сказал он.

«Курсор» писал, что Еврокомиссия одобрила заявку на кандидатство Украины в ЕС.

Также мы сообщали, что рф пытаются покинуть 15 тысяч долларовых миллионеров – британская разведка. Богатые люди рф, в отличие от простого народа, не поддерживают войну, ведь она мешает им строить бизнес и фактически уже сделала россию страной-изгоем. Чтобы избежать последствий санкций, миллионеры ищут способ покинуть рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!