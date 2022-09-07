Иран обвиняет США и курдов в содействии израильским ударам в Сирии — отчет

Иранские СМИ заявили, что Израиль второй раз за неделю нанес несколько ударов по целям в Сирии.

СМИ Ирана сообщили об авиаударах по Алеппо во вторник вечером. В ответ на эскалацию риторики против Израиля и США иранское про-режимное издание Tasnim News, которое считается близким к КСИР, сообщило, что самолет пролетел над восточной Сирией для нанесения ударов.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

В отчете Tasnim, появившемся вскоре после объявления об авиаударах в Сирии, утверждалось, что «исходя из полученной информации, при атаке на аэропорт Алеппо использовалось воздушное пространство к востоку от Евфрата. Воздушное пространство этого района, находящегося под контролем курдов SDF, находится под контролем американской коалиции, и сионистские истребители должны использовать иорданское воздушное пространство, чтобы проникнуть в него».

Важность этого заявления заключается в том, что оно обвиняет не только на Соединенные Штаты, но и на поддерживаемые Америкой Сирийские демократические силы. В прошлом Иран использовал прокси-серверы в Сирии для атак на базы США в Сирии, в том числе на базу США в Танфе недалеко от границы с Иорданией, а также на базы США у Евфрата. Этот район долины реки Евфрат включает в себя множество иранских баз на западном берегу реки.

Иран использует этот район для доставки оружия из Ирака через Альбукамаль в Дейр-эз-Зор и базу Т-4. Затем Иран перемещает оружие в сторону Хамы и Алеппо, а также Дамаска и района Голан или Ливана. Это коридор для Ирана. Поскольку война, развязанная россией* против Украины, затягивается, то Иран нацелился на усиление своей роли в некоторых районах Сирии, в том числе на севере Сирии.

СМИ пишут, что за последнюю неделю было два авиаудара по району Алеппо, а также за последний месяц были инциденты и возле Хамы. Сирийский режим и иранские СМИ обвинили Израиль в недавних ударах.

Иранские СМИ, обвиняющие США и поддерживаемые Америкой силы на востоке Сирии в содействии атакам во вторник, могут стать предлогом для Ирана и его марионеток для ответных действий. В целом послание также предназначено для того, чтобы нанести удар по курдским силам и, возможно, открыть путь для россии и Ирана.

Ранее курсор писал, что Сирия обвинила Израиль в нанесении ударов по аэропорту Алеппо. В Сирии заявили, что израильские самолеты нанесли удары по международному аэропорту Алеппо, после чего его закрыли.

Это стало вторым обвинением в обстреле Израилем аэропорта Алеппо в последнее время. Так, 1 сентября Сирия заявила, что израильские ВВС выпустили три ракеты по этому место, что, несмотря на использование ПВО, нанесло значительный ущерб.

После этого в МИД Сирии выступили с угрозами и сказали, что «Израиль играет с огнем«. Также там заявили, что за это «рано или поздно, расплачиваться будут израильтяне». Чуть позже пресс-секретарь мид *рф мария захарова повторила заявление Сирии и начала угрожать «ответными действиями».

Напомним, что ЦАХАЛ обнародовал неизвестные документы 2002 года, предупреждающие о ядерных амбициях Сирии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!