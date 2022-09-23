Макрон предположил, почему путин решил начать войну в Украине

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, на решение путина о начале вторжения в Украину могла повлиять его изоляции в период пандемии коронавируса.

Об этом сообщает CNN.

«Несколько месяцев назад владимир путин говорил, что «на него напали со стороны НАТО, они спровоцировали ситуацию, а он просто отреагировал. Всем ясно, что лидер, который решил начать войну, лидер, который решил пойти на эскалацию, — это президент путин. И у меня нет рационального объяснения, почему он начал войну против Украины. Мне кажется, это комбинация стратегии немецкой интервенции, и, я бы сказал, последствий COVID-изоляции Путина во время пандемии коронавируса», — сказал французский президент.

Макрон, говоря о недавнем решении путина о мобилизации в россии, отметил, что это ошибка и упущенная возможность «пойти по пути к миру».

Курсор сообщал, что российские депутаты рвутся на войну в Украине.Четверо депутатов государственной думы хотят пойти на войну в Украине. минобороны россии рассмотрит заявления депутатов.

На оккупированных россией территориях начались псевдореферендумы: как это происходит. Для обеспечения нужных результатов референдумов придуман план поквартирного обхода граждан. По домам украинцев начали ходить представители властей рф в сопровождении военных с автоматами.

Ранее Курсор писал, что в днр/лнр торопятся с референдумом: ВСУ может не дать им такого шанса.

Также мы информировали, что в панике и спешке оккупанты пытаются подкупить людей ради «референдумов».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!