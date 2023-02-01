Масштабная российская эскалация: в Украине сделали заявление

В Беларуси во вторник сообщили, что военный штаб страны начал недельную тренировку с российскими войсками.

Украина готовится к серьезной эскалации со стороны рф*, которая может произойти уже в ближайшие две-три недели, сообщает Sky News со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

«Россия готовится к максимальной эскалации, — сказал чиновник. — Она собирает все возможное, проводит учения и тренировки».

Его комментарии прозвучали вскоре после того, как министерство обороны Беларуси во вторник сообщило, что военный штаб страны начал недельную тренировку с российскими войсками.

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Аналитики предупредили о «неизбежном» наступлении рф на Украину: озвучены сроки.

Ранее стало известно, что российская армия потеряла рекордное число солдат в Украине.

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