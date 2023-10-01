Инцидент произошел рано утром на юго-востоке страны, в городе Мурсия объявлен трехдневный траур.

Службы экстренной помощи в Мурсии (Испания) сообщили, что по меньшей мере 13 человек погибли и еще четверо получили ранения в результате пожара в ночном клубе. Испанский город объявил трехдневный траур.

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что инцидент произошел рано утром в воскресенье в ночном клубе города Мурсия на юго-востоке Испании. Представитель ночного клуба Teatre Мария Долорес Альбеллан сообщила, что пожар возник в соседнем клубе La Fonda, а затем распространился на два соседних клуба.

На месте происшествия работали 12 пожарных машин и 40 спасателей. Около 10 утра пожар был потушен. Число погибших, вероятно, увеличится, поскольку некоторые посетители все еще считаются пропавшими без вести.

Позже мэр объявил трехдневный траур по жертвам, отменив все мероприятия, запланированные на воскресенье.

Курсор писал ранее, что в жилом доме по улице Рав Элимелех Нойфельд в Нетании произошел сильный пожар, в результате которого пострадали 5 человек.

Еще мы писали, что серьезный пожар вспыхнул в ночном клубе Mountain B в провинции Чонбури, Таиланд, в ночь на пятницу, 5 августа. В результате трагедии погибли 13 человек и еще 35 получили ранения.

Напомним, что в торговом центре «Кирион», расположенном в Кирьят-Бялике произошел пожар. На место происшествия вызвали пожарных, которые ликвидировали возгорание в торговом центре и вывели всех посетителей. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.