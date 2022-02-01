Ученые назвали необычные симптомы штамма Омикрон, которые остаются даже после выздоровления

Новая мутация SARS-CoV-2 может провоцировать кашель, лихорадку, потерю вкуса и запаха. Однако есть два необычных признака, которые иногда сохраняются у человека после выздоровления.

Ученые заявили, что штамм Омикрон может вызывать не только симптомы, которые напоминают простуду. Этот недуг также может стать причиной возникновения боли в области спины, а также головокружения.

Об этом сообщает издание Daily Express.

В статье сказано, что этот вариант коронавируса также может быть причиной появления у пациента кашля, лихорадки, потери чувства вкуса и запаха.

Как рассказала врач Энн Мэри, у многих пациентов, которые страдают от штамма Омикрон, часто возникают неприятные ощущения в области поясницы. Такое наблюдалось также у тех, кто болел Дельтой, но куда реже.

Дело в том, что эта мутация вызывает болезненные ощущения в мышцах.

Ранее Курсор сообщал, что Novavax просит FDA разрешить её вакцину против COVID-19.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что врач рассказал об опасности Омикрона для детей.

Еще напомним, что врач назвал необычное последствие перенесенного Омикрона.

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