Ученые назвали необычные симптомы штамма Омикрон, которые остаются даже после выздоровления

Ученые заявили, что штамм Омикрон может вызывать не только симптомы, которые напоминают простуду. Этот недуг также может стать причиной возникновения боли в области спины, а также головокружения.
Об этом сообщает издание Daily Express.
В статье сказано, что этот вариант коронавируса также может быть причиной появления у пациента кашля, лихорадки, потери чувства вкуса и запаха.
Как рассказала врач Энн Мэри, у многих пациентов, которые страдают от штамма Омикрон, часто возникают неприятные ощущения в области поясницы. Такое наблюдалось также у тех, кто болел Дельтой, но куда реже.
Дело в том, что эта мутация вызывает болезненные ощущения в мышцах.
Ранее Курсор сообщал, что Novavax просит FDA разрешить её вакцину против COVID-19.
Кроме того, редакция нашего сайта писала, что врач рассказал об опасности Омикрона для детей.
Еще напомним, что врач назвал необычное последствие перенесенного Омикрона.
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